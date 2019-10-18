تراند اليوم : ابنة هيفا تضع علم لبنان على وجهها – صورة

تفاعلت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مع التظاهرات التي يشهدها وطنها لبنان، والتي تطالب برحيل الحكومة اللبنانية وإسقاط النظام.

نشرت زينب صورتها بعدما وضعت علم لبنان على وجهها وعلقت قائلة: (الله يحمي شعب لبنان كلنا للوطن).

من جهة أخرى، اعتقلت القوى الأمنية عددًا من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في بيروت، بعدما تعاركوا واستهدفوهم بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

المتظاهرون لم يتوقفوا عن مطالبتهم بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، ويحتشدون في كل المناطق اللبنانية منذ ليلة أمس.