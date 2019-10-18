الموت يفجع الفنان أحمد مكي

فجع الفنان أحمد مكي مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بعدما تلقى خبر وفاة والده أثناء تواجده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث نعاه العشرات من المتابعين والفنانين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر محلية أن الفنان أحمد مكي توجه مع أفراد أسرته من جمهورية مصر العربية إلى الإمارات؛ من أجل وداع والده وإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل دفنه هناك.

اقرأ/ي أيضًا: الموت يفجع عائلة الفنان عادل إمام

وفي سياقٍ متصل، أكدت إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي، خبر وفاة والدهما، إذ نشرت عبر (فيسبوك):إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء لوالدي مكي، ربنا يرحمه و يحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه". وتلقت الآلاف من التعليقات من قبل متابعيها الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

يشار إلى أن الفنان المصري أحمد مكي يحظى بشعبية واسعة في الوسط الفني المصري، وكذلك يعتبره مئات الآلاف من الشبان بأنه قدوة لهم ونموذج للشاب الملتزم على الصعيد الشخصي والفني أيضا.

واشتهر أحمد مكي بالعديد من المسلسلات والأفلام التي عرضت عبر الشاشات المصرية، لعل أبرزها كان "مسلسل الكبير قوي" بجميع أجزائه والذي أدى فيه أدوار العديد من الشخصيات، وكذلك فيلم "دبور" و"لا تراجع ولا استسلام" وغيرها العشرات.

اقرأ/ي أيضًا: قبلة مراسلة قناة الحدث في مظاهرات لبنان تشعل مواقع التواصل (شاهد)