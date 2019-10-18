قبلة مراسلة قناة الحدث في مظاهرات لبنان تشعل مواقع التواصل (شاهد)

تعرضت غنوة يتيم مراسلة قناة الحدث في لبنان اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 لموقف محرج جدا أثناء عملها بتغطية المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث تفاعل العشرات من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع ما حدث.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر المنصات الاجتماعية المختلفة مراسلة قناة الحدث غنوة يتيم أثناء تغطيتها المباشرة للأحداث، حيث جاء شاب من خلفها وقال لها "هاي" ثم قبلها من خدها، الأمر الذي وضعها في حرج واستغراب شديدين.

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كما تعرضت مراسلة الحدث خلال المقطع القصير المتداول لمضايقات آخرى من قبل متظاهرين، إذ جاء أحدهم وقبل شاشة الكاميرا، في حين قام آخر بالخروج من ورائها فجأة دون سبب واضح.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ يومين؛ ضد استمرار فرض الضرائب وزيادتها على المواطنين الذين باتوا يطالبون باستقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري.

يشار إلى أن سعد الحريري خرج في مؤتمر صحفي مباشر اليوم، أكد فيه أن "الحل الحقيقي هو زيادة مداخيل لبنان عبر إعادة النمو للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات التي نريدها لا تعني زيادة الضرائب بل تعديل القوانين القديمة التي تجاوزها التاريخ". بحسب حديثه.

وحذر رئيس الحكومة من وجود أشخاص يريدون أن يجعلوا منه "كبش محرقة للأزمة اللبنانية"، قبل أن يقدم مهلة اثنين وسبعين ساعة من أجل أن يقدم شركائه بالحكومة حلا يقنع جميع الأطراف بما فيها الشارع وتلك الدولية.