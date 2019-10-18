الرئيس التونسي قيس سعيد في غزة (شاهد)

رفع العشرات من المواطنين صورًا للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، خلال مشاركتهم في جمعة "لا للتطبيع" التاسعة والسبعين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة .

جاء ذلك تقديرا لموقف الرئيس التونسي قيس سعيد من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتبره قبل فوزه بالانتخابات "خيانة عظمى"، مؤكدا أنه "يجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا".

وقال قيس سعيد إن "كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلا، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب". إذ لقيت مواقفه ترحيبا واسعا من قبل الفصائل الفلسطينية.

Advertisements

اقرا/ي أيضا: هيئة مسيرات العودة توجه رسالة ودعوة للرئيس قيس سعيد - وكالة سوا الاخبارية

واليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، تقدمت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، بخالص التهنئة إلى الاشقاء في تونس الخضراء ولمرشح فلسطين الرئيس الدكتور قيس سعيد؛ بنجاح العرس الديمقراطي، المتمثل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كما حيت الهيئة المواقف العروبية للرئيس التونسي الجديد المنتخب وخاصة موقفه المتقدم المعلن من التطبيع ووصفه التطبيع بخيانة عظمى، داعية إياه إلى زيارة قطاع غزة "كضيف عزيز على مسيرات العودة".