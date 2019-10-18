الفنانة إليسا تعلق على مظاهرات لبنان بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع تويتر، تغريدة حول الأوضاع الحالية في لبنان واستمرار المظاهرات ضد مسؤولي البلاد، احتجاجا على الضرائب.

وقالت إليسا في تغريدتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير".

وتابعت الفنانة اليسا "نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".

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يشار إلى أن وتيرة الاحتجاجات الشعبية تتصاعد في كل المناطق اللبنانية احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب والمسنجر والفايس تايم.

وكان مئات اللبنانيين، تجمعوا يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وُجّهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.