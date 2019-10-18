غياب عادل إمام عن موسم الرياض يثير تساؤلاتٍ حول صحته

أثار غيابُ النجم المصري عادل إمام عن موسم الرياض في السعودية، تساؤلاتٍ عديدة عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي، وشكوكا حول حالته الصحية، رغم إعلان الفنانة لبلبة قبل أيام أنه بحالة جيدة.

وكان من المقرر أن يتلقى عادل إمام تكريما من جانب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في حفل "Joy Awards"، الأحد الماضي، على هامش مؤتمر صناعة الترفيه في الرياض، إلا أنه لم يحضر دون توضيح السبب. بحسب "سبوتنيك".

وتساءل الإعلامي السعودي ابراهيم الفريان عبر حسابه على "تويتر": "شباب، عادل إمام جاي لموسم الرياض أو لا أحد شافه أو اعتذر".

وكتب أحد المغردين على "تويتر": "شكرا على هذا الحفل الجميل بس كان ناقص فيه تكريم الزعيم عادل إمام كان ودنا يكون موجود".

​وقال مغرد آخر عن عادل إمام: "الفنان اللي جلب السعادة لجميع دول العالم وخاصة العربي والي يستحق التكريم هو الفنان الكبير عادل إمام غريبه ما كان ضمن الحضور أو التكريم حتى لو ما حضر بسبب ما".

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وكانت الممثلة المصرية لبلبة، أكدت استقرار حالة عادل إمام الصحية، نافية الشائعات التي لاحقته حول تدهورها في الفترة الأخيرة، قائلة: "عادل إمام بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما آجي مهرجان الإسكندرية على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

وكان عادل إمام، عاد إلى تصوير مسلسل "فالنتينو" في أول سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد توقف نحو 3 أشهر.

يشار إلى أن عادل إمام غاب في شهر فبراير/ شباط عن حضور توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تدعم القطاع الترفيهي في المملكة العربية السعودية، بإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

لكن بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، زار رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عادل إمام في منزله، من أجل توقيع مذكرة تفاهم مع ممثل شركة "تروموشون ميديا برودكشن"، المخرج والمنتج رامي إمام، والتي تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للممثل الشهير، كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة، بحسب تقارير محلية.