شاهد.. ظهور نانسي عجرم في لحظات خاصة جدا داخل منزلها

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مقطعا مصورا عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستقرام"، تظهر في لحظات خاصة جدا خلال حفل أقامته في منزلها.

وتظهر نانسي في الصور أثناء احتفالها بابنتها الصغيرة ليا بمناسبة ظهور أول سن لها من أسناناها في الفك السفلي.

​وظهر في الصور ما جهزته نانسي عجرم لابنتها من حلوى وزينة على شكل أسنان بشكل طريف، وكتبت على الصور "أول سن لـ ليا".

وأثار نشر نانسي عجرم تلك الصور حالة من الجدل، في مواقع التواصل، بسبب ما فعلته الفنانة اللبنانية. بحسب سبوتنيك.

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​أشاد عدد من مستخدمي مواقع التواصل بما فعلته بأنه يظهر أنها لا تتمتع بكثير من عقد الشهرة، التي تصيب الكثير من الفنانين الذين يخفون أبنائهم عن أعين الإعلام والصحافة وجمهورهم.

في حين تحدث البعض الآخر أن نانسي عجرم تبالغ في كشف تفاصيل حياتها الخاصة للجمهور، وأن تلك تفاصيل دقيقة ينبغي أن تحظى فيها بخصوصية.