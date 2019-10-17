حقيقة طلاق أصالة وطارق العريان بسبب خلاف بينها

انتشرت تقارير شبه رسمية، حول طلاق أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكدة أن هناك 3 دلائل تؤكد صحة الخبر برغم التزام الزوجين الصمت التام وعدم تأكيدهما أو نفيها ما يثار حالياً.

الدليل الأول، والذي جعل رواد السوشيال ميديا يصدقون صحة تلك التقارير، هو التعليق المصور لـ شام الذهبي ابنة أصالة، والتي تحدثت في مقطع فيديو عن الرجال الذين يسيئون معاملة زوجاتهم ويتسببون في شعورهن بعدم الأمان.

وأضافت شام الذهبي في تعليقها: "مين الراجل اليومين دول اللي يخليكوا تحسوا إنكوا لن تحبوا من جديد؟ مين؟ فين؟ مبتحصلش.. والرجالة اللي لسه قادرين يوصلوا الاحساس ده للست.. الراجل اللي بيخلي الست تحس ان هي ملكة.. هو بيكون ملك.. الراجل اللي بيخلي الست تحس بعدم أمان وأنها قليلة.. هو اللي قليل".

واعتبر الكثيرون أن كلمات ابنه أصالة موجهة بشكل خاص إلى طارق العريان بعد التقارير التي أشيعت حول خيانته لها، دون أن يكون هناك أي دليل ملموس أو مصدر رسمي يؤكد الخبر.