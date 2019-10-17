فيديو مرعب.. ثعبان يلتف حول رقبة رجل ويخنقه

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لثعبان يلتف حول عنق رجل ويخنقه بإحدى القرى النائية في الهند.

بوفاتشاندران ناير صاحب الـ 58 عاما، كان يزيل الأشجار حول قرية في ولاية كيرالا، وخلال عمله رصد ثعبانا طوله عشرة أمتار، وعندما حاول إجبار الثعبان على الدخول في كيس، التف الثعبان بسرعة حول عنق بوفانا شاندران.

وقام زملاء بوفانا شاندران بمساعدته، وبالفعل تمكنوا من تحرير عنق زميلهم من الثعبان قبل أن يخنقه، كما تم تسليم الثعبان للمسؤولين في الولاية الهندية، الذين بدورهم أطلقوه مرة أخرى في البرية.