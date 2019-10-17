صحيفة تنشر صورة اجمل طفلة في العالم

نشرت صحيفة Daily Mail صورة الطفلة الروسية، ألينا يكوبوفا، البالغة من العمر 6 أعوام، الفائزة بالتصويت العالمي الخاص بنيل لقب أجمل طفلة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنت الروسية ذات الشعر الذهبي صارت تزاول مهنة عارضة الأزياء في الرابعة من عمرها. وتتعامل مع الطفلة ماركات تجارية للأزياء مثل Monnalisa Kids و Yudashkin kids و Gloria Jeans.

وتمتلك الطفلة صفحة على "إنستغرام" تقوم والدتها بالإشراف عليها حيث تنشر صورا فوتوغرفية التقطت في جولات أخيرة لعارضة الأزياء الصغيرة ألينا يكوبوفا.

كما أن لديها 25 ألف شخص من المتحمسين والمشتركين في مدونتها في ألمانيا وكوستاريكا والولايات المتحدة وبلدان أخرى يعلقون على صورها الفوتوغرافية.

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ومن العبارات المتداولة والتي تشيد بالطفلة: مثل "الملاك الصغير" و"أنعم بنت في العالم" وما إلى ذلك وتجني كل صورة فوتوغرافية عددا كبيرا من الاعجابات.