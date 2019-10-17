ممثلة تربك حسابات انستقرام وتتسبب بتعطيله

أربكت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرارها بالانضمام إلى موقع الصور الشهير "إنستغرام".

وبعد يوم من تدشين أنيستون حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، حيث لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.

وقال متحدث باسم إنستغرام: "إننا ندرك أن بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر... نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع إنستغرام".

ونشرت الممثلة الأمريكية صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة "فريندز"، وكتبت جينفر تعليقا على الصورة : "والآن نحن أصدقاء على إنستغرام أيضا"، حيث نالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.

وذاع صيت أنيستون بدور جين في سلسلة مسلسل "فراندز" التي نالت شهرة واسعة، ويعد أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، حيث كان أول بث للمسلسل على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية في سبتمبر من عام 1994 وحتى 2004.