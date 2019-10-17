شاهد: تعطل قطار في الملاهي يترك الركاب عالقين في الهواء

تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر فيه عطل أصاب قطار داخل مدينة الملاهي في مدينة ليني شرقي الصين، وقد علّق الركاب في السماء على ارتفاع عالي جداً.

وخيّم على الركاب مشاعر الخوف والرعب، وبقي معلق القطار في السماء على ارتفاع 60 متراً تقريباً ورؤوسهم للأسفل، وذلك أثناء استمتاعهم في الألعاب بمدينة الملاهي بالصين.

بيّن مقطع الفيديو، الي بلغت مدتها عدة دقائق حالة الرعب التي عاشها العالقون، خاصةَ أن الأمر وقع عندما كان القطار على وشك الهبوط من أعلى نقطة في مساره، ولكن لحسن الحظ تمكن الركاب من تحرير أنفسهم، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأوضحت مدينة الملاهي، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من وضع سلم الإنقاذ ليسيروا الركاب على أرجلهم عبر مسار القطار متجهين الى لسلم الإنقاذ، مؤكدةً لا وجود إصابات في الحادثة.

ومن جهتها أوضحت متحدثة باسم مدينة الملاهي، أن الحديقة والمنطقة المحيطة تعرضت لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تعطل القطار، مضيفةً أن موظفي الحديقة أنقذوا الزوار المحاصرين في أقرب وقت ممكن.