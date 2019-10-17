جريمة مروعة: مقتل زوجة طرزان على يد نجلها

كشفت الشرطة في ولاية كاليفورنيا، عن وفاة "فاليري لوندين إيلي" والتي تبلغ من العمر 62 عاماً، وهي زوجة الممثل الأمريكي الشهير الذي لعب بطولة طرزان، بعد تعرضها لجريمة قتل على يد ابنها.

وأوضحت الشرطة، أنها تلقينا بلاغ اليوم الخميس بشأن وقوع شجار عائلي في منزل الممثل الأمريكي رون إيلي، وعندما وصلت المكان وجدت زوجة رون مقتولة بعدة طعنات بسكين حاد مما أدى الى وفاتها في ولاية كاليفورنيا.

وتبين أنه بعد البحث والتحري، وجدت قوات الشرطة نجل الزوجين كاميرون إيلي والذي يبلغ من العمر 30عاماً، متلبساً بالجريمة ليضطروا الى إطلاق النار عليه لأنه يشكل تهديدا وخطراً.

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ولم ترد أي معلومات حول احتمال أن يكون رون إيلي صاحب الـ 81 عاما، قد أصيب خلال الهجوم على زوجته، ولكن الشرطة قالت إنه نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي، وخرج منه لاحقا، وفقاً لموقع سبوتنيك

يذكر أن رونالد بيرس إيلي هو ممثل وكاتب أمريكي ولد في هيرفورد بولاية تكساس، اشتهر إيلي بتصوير طرزان في سلسلة طرزان 1966 على قناة إن بي سي ولعب دور قيادي في فيلم Doc Savage: The Man of.