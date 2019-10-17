فنان سوري شهير ينجو بأسرته من حرائق لبنان

كشف الفنان السوري قيس الشيخ نجيب عن نجاة عائلته من الحرائق التي اندلعت في لبنان قبل عدة أيام مثيرة الهلع والغضب بين صفوف المواطنين اللبنانيين.

وقال الممثل السوري خلال لقاء مع برنامج Et بالعربي، إن منزله حيث يسكن مع زوجته وابنه قريب من المناطق الجبلية التي نشبت بها الحرائق، لكن الأمر مر بسلام.

ووفقاً لموقع الفن، عبر قيس عن حزنه الكبير لما حدث في لبنان وسوريا من حرائق متمنيا السلام والخير لكل البلدان العربية.

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واشتعلت النيران يوم الاثنين في مشهد مأساوي في مساحات حرجية واسعة بعدة مناطق لبنانية كان لمنطقة المشرف في الشوف بجبل لبنان الحصة الأكبر منها، حيث التهمت ألسنة النار الأشجار الخضراء ووصلت إلى البيوت السكنية.

و عملت آليات الدفاع المدني، معززة بالعناصر، وبمؤازرة وحدات من الجيش، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية، من أجل السيطرة على الحريق الذي استمر ليومين.