الفنانة نجوى كرم تطرح مبادرة لتشجير لبنان

أعلنت تضامنها الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع مبادرة للتبرع بشأن اصلاح ما أفسده الحرائق في مناطق مختلفة في لبنان، ونشرت عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر قائلةً: "إن مهرجان الجميزة الخطوة الثانية سيكون لتشجير لبنان".

وتابعت نجوى كرم في تغريدتها، انه بالتعاون مع النائب ووزير الاتصالات نقولا صحناوي، أعلنا تقديم إيرادات مهرجان الجميزة كمبادرة جديدة بهدف إعادة إحياء لبنان الأخضر بعد الحرائق التي شوهت وحرقت طبيعته وأنهت جماله.

وقالت كرم عبر حسابها الشخصي: " إن مهرجان الجميزة كان خطوة أولى. الخطوة الثانية ستكون أيضاً مع النّائب نيقولا لتشجير لبنان، وتابعت الحريق غدرنا ولن ندعه يسبقنا لأنّنا سنكون من اليوم تحت تصرّف وزارة البيئة، وزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتشجير كل لبنان”، خاتمة كلامها بالقول: “اعطونا إشارة حتى ننزل عالأرض”.

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وقد لاقت تفاعلا كبيرًا من المتابعين والجمهور الذين أعلنوا عن تأييدهم لهذه المبادرة واستعدادهم للمشاركة في عملية التشجير كي يعود لبنان الى سابق عهده بلد الجمال والطبيعة الخضراء، وفقاً لموقع بصراحة.

يذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة وشيرين والاماراتية أحلام سبقوها في خطوة المبادرة، وأعلنوا استعدادهم للتبرع بالمال وإقامة حفلة غنائية لشيرين في لبنان وإيراداتها لإصلاح وإعادة الحياة الى المناطق التي احترقت.