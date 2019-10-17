شاهد: أريج عبد الله تستفز السعوديين

انهالت التعليقات بالآلاف على وسم اريج عبد الله تستفز السعوديين عبر تويتر بعد نشر الأخيرة صورة لجواز سفرها عبر حسابها على سناب شات الأمر الذي اعتبره السعوديون ادعاءً واستغلالاً واضحاً.

وكانت الإعلامية اريج عبد الله قد نشرت صورة لجواز سفرها وأشارت على أنها سورية الجنسية مما أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة عملها الإعلامي كسعودية بينما تحمل جواز السفر السوري.





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فيما لم تقم أريج بالرد على أي من الردود بسبب ما تم التحدث عنه بشكل منتقد أو استفزاز واكتفت بنشر فيديو لها بإحدى فعاليات مهرجان الصقور في السعودية بحسب "صوت الاخبار"ن فيما اتهم البعض اريج العبدالله بانتحال شخصية السعودية مريم العتييبي في المهرجان مطالبين الجهات الرسمية بالتحقيق معها.

وقد تساءل الكثيرون عن جنسية اريج عبد الله الحقيقة والتي تبين بأنها سورية الأصل لكنها تقيم في المملكة منذ الصغر، ويُقال انّها وُلدت هناك، لذا فقد اكتسبت عادات وتقاليد الشعب السعودي، وباتت كأنها واحدة منهم.