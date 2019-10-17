مذيعة سعودية تهاجم الشعب الكويتي

هاجمت الاعلامية السعودية سارة دندراوي على قناة العربية الشعب الكويتي، على خلفية حفل الفرقة الكورية منذ أيام في الرياض ومعلقةً: "يبدو أن نجاح الحفل لم يعجب الأخونجية في الكويت".

وقالت في تصريحاتها إن الحفل الفرقة الكورية "كسّر الدنيا، ويعتبر أكبر حفل فني في تاريخ الرياض وناجح تنظيماً وأداءً، مضيفةً " لكن يبدو أن هذا النجاح ما عجب بعض الأخونجية في الكويت، أو في رواية أخرى، أصحابهم في الكويت، ما عجبهم مع أن الشأن سعودي بحت، بدأوا حملات تجييش مع أن الحفلات طبيعية في بلادهم".

ووفقاً للصحفية السعودية سارة دندراوي، قالت إن الفئة التي تقصدها، تجاهلت قبل أيام التعليق على هتافات أردنية باسم صدام حسين، أثناء مباراة الكويت والأردن، وأنهم ممولين من جهات خارجية.

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وأثار تصريحاتها جدل واسع وموجة غضب من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الغالبية أن الاعلامية سارة تتحدث باسم قناة تابعة للحكومة السعودية، وتتعمد الإساءة الى الكويت للمرة الثانية في غضون شهور".

يذكر أنه في منتصف يوليو الماضي، أثارت تصريحات سارة دندراوي جدل واسع حول "قرار دولة قطر في خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة"، مضيفةً "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري"، وفقاً لموقع عربي 21

ومن جهته، استنكر وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله، وأكد أن ما قالته سارة دندراوي على قناة العربية يعد خطأ جسيماً ويمثل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها، يستوجب تقديم اعتذار رسمي.