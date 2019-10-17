انقاذ شخص سقط في بئر بعمق 400 متر

أنقذت طواقم الدفاع المدني السعودي، في محافظة وادي الدواسر بمدينة الرياض، أمس الأربعاء، شخصا سقط دخل بئر بعمق 400 متر ويقل قطره عن 36 سم.

وبثت الهيئة السعودية شريطا فيديو لعملية انتشال الرجل، وهو وافد هندي الجنسية، لحظة وصوله لسطح الأرض بعد عملية سحب دقيقة، استخدمت فيها الكاميرات لمراقبة انسياب الرجل في البئر الضيق. بحسب "سبوتنيك".

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وكتبت الهيئة السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تغريدات، جاء فيها أنه ما إن وصلت يد الشخص لسطح الأرض، حتى أمسكها رجال الدفاع المدني السعودي، وتم سحبه وإبعاده عن فوهة البئر.

وقال الدفاع المدني السعودي إن الرجل بصحة جيدة بعد إخراجه بنجاح من البئر، حيث علق في البئر على عمق 210 متر من أصل 400 متر، هي عمق كامل البئر، ذي القطر 14 بوصة (نحو 36 سنتيمترا).