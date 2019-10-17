فنانة مغربية تعتزل الفن بعد رفضها في برنامج "ذا فويس" وسميرة سعيد السبب!

قررت الفنانة المغربية ليلى البراق، اعتزال الفن، بعد رفضها من قبل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، في موسمه الخامس، سيما سميرة سعيد، التي وجهت لها ضربة قاسية بحقها وحق فنها، وعاملتها على كونها هاوية ومبتدئة.

ويشار إلى أن ليلى براق، أرادت الاشتراك في "ذا فويس" بدافع الترويج لألبومها الجديد، ولكن عدم قبولها من قبل لجنة تحكيم البرنامج، وتعاملهم بطريقة مهينة معها، دفعا لاتخاذ قرار والاعتزال بعيداً عن العالم المنافق حسب وصفها.

كما ونشرت البراق صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستغرام"، مرفقة تعليق: "عذرا فأنتم على صواب لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي".

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وتابعت: "نعم إنني اعترف أنّه خانتني الألفاظ وتكلمت باندفاعٍ كبير لأنني أحسست بالظلم وعانيت من الألم الذي تسببت به لأمي ولأسرتي التي كانت تتمنى أن أكون نجمةً من نجوم الفن والتي آمنت بموهبتي مند البداية ...نعم إنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجةٌ كطفلة صغيرة ولا أعرف أن أدافع عن حقوقي لكني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقدٌ تجاه أحدٍ ولو ظلمني يوما فإنني أسامحه"، وفق موقع الفن.

وفي ذات السياق، أطلت ليلى البرّاق في برنامج إذاعي تحدثت فيه عن تفاصيل مع حصل معها، مشيرةً إلى أنه فُرض عليها أداء أغنية "وعدي" ل​سميرة سعيد​، مشددةً على أنها لم تكن تعلم أن سعيد ضمن لجنة التحكيم، وأنها كانت ستختار الانضمام إلى فريقها لأنها أستاذة في الغناء، ولكن سعيد تعاملت معها كمبتدئة في الفن رغم أنها تعرفها وتعرف عائلتها.

ويذكر أن برنامج "ذا فويس" يُطل في موسمه الخامس، عبر شاشة "MBC"، بلجنة تحكيم مكونة من راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.