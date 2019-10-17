ما معنى الرمز "ДПС" على سيارات موكب بوتين في الإمارات؟

أثار ظهور حروف باللغة الروسية على سيارات الشرطة الإماراتية خلال موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته للإمارات، تساؤلات حول أسباب وجودها.

وحملت سيارات الشرطة الإماراتية التي رافقت سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء سيرها إلى قصر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كتابة "ДПС" وهي حروف اسم شرطة المرور الروسية.

وأوضحت السفارة الروسية في الإمارات أنه تم كتابة الحروف الروسية على سيارات الشرطة الإماراتية بناء على مبادرة من الجانب الإماراتي. بحسب "سبوتنيك".

وفي ظن ممثل السفارة الروسية فإن الجانب الإماراتي أراد أن يزيد على هذا النحو من حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الروسي الزائر لدولة الإمارات.