اول رد من ياسمين رئيس بعد خبر طلاقها

بعد تداول أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بانفصال الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن زوجها المخرج المصري هادي الباجوري، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها وتنفي الأخبار مؤكدةً أنها لا أساس لها من الصحة.

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، لتوضح حقيقة اخبار انفصالها عن زوجها هادي الباجوري، وقالت:" من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم شكراً".

يذكر مؤخراً أن ياسمين نشرت تغريدة حول قضية الانفصال بين الأزواج والحزن الناتج عنه، مما أثار تساؤلات رواد منصات التواصل الاجتماعي، حول هدفها من نشر هذه التغريدة وبشأن علاقتها مع زوجها هادي، ولأنها لم تفسر قصدها بدأت الأخبار والاشاعات تتداول بين الجميع، وفقاً لموقع في الفن.

يشار الى أن ياسمين، قررت دخول عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي.