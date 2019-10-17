الممثل التركي جان في عمل مصري جديد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن استعداد الفنان التركي الشهير جان يامان مشاركته في عمل فني مصري تابع لشركة ميديا هاوس بالشراكة مع المنتج سامح مجدي.

ونشرت شركة ميديا هاوس بيكتشرز للإنتاج الفني عبر حسابها شخصي، صورةً للفنان التركي جان يامان برفقة المنتج المصري سامح مجدي وذلك ضمن فعاليات معارض المحتوى الترفيهي في العالم وعلق قائلاً:" يامان نجمي الجديد في مصر قريباً".

واوضحت الشركة أن جان يامان سيشارك في عمل مسلسل مصري "السر" والذي تقوم الشركة بتصويره في لبنان بالوقت الحالي، وهو من تأليف وحوار مؤيد ال نابلس ي، إخراج مروان بركات، بطولة بسام كوسا وباسم مغنية وداليدا خليل ووسام حنّا، وفقاً لموقع مجلة لها.

حيث تدور أحداث مسلسل "سر" بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض، ومن المقرر أن يمتد العمل إلى 60 حلقة ولن يكون للموسم الدرامي الرمضاني المقبل بل سيتم عرضه قبل ذلك.