فنانون يعلنون التبرع لإصلاح ما افسدته الحرائق في لبنان

بعد اندلاع حرائق في مناطق مختلفة في لبنان خلال اليومَيْن الماضيين، ووصول النيران لمساحات كبيرة من الأشجار والغابات والمنازل بسبب ارتفاع في درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح، إذ تفاعل الكثيرون من الفنانين ونشطاء رواد منصات التواصل الاجتماعي وعبروا عن أسفهم بما حدث.

من جهته طالب الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، من جميع الأصدقاء والزملاء ورجال الاعمال الى التبرع بالمال لتصليح ما أفسدته الحرائق في بعض المناطق، وعلق قائلاً:"بعد يوم أمس الأسود أدعو زملائي الفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب المدارس الى التبرع بالمال وبالجهد لحملة تشجير في كل المناطق اللبنانية وأدعو الدولة اللبنانية أن تبعد عنا مشاكلها ولا تدخل هكذا حملة في زواريب السياسة النتنة".

وتفاعل الكثير من متابعين وجمهور الفنان راغب علامة، وعبروا على تأييدهم المبادرة وقرر الغالبية بالتبرع بالمال وجاءت من ضمن التعليقات "وأنا ومعي عشرات رجال الأعمال في قطر جاهزين في نصف المبلغ المطلوب للحملة بس بشرط مش تحت اسم الدولة اللبنانية ، يعني يكون في جمعية نقدر نوثق فيها"، "يجب على الجميع التكاتف والتمسك بإعادة ما دمرته النيران وانا والجميع واثق من ذلك الشعب الذي ظل طول السنين الماضية في مقاومة وصبر من الحروب قادر على أن يمحي ذلك الدمار".

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وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قد سبقته في حملة التضامن والتبرع، وأعلنت عبر حسابها الشخصي على التويتر تنظيم حفلة، وقالت :"قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته."

ومن جهتها تضامنت الفنانة أحلام وعلقت على تغريدة شيرين وقالت: "وانا معاكي مشاركة شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا... مبادرة رائعة".