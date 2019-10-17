أول ظهور لابنة ريهام سعيد وهذه مهنتها

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورة لابنتها "أمينة" في مكان عملها والذي تبين أنه مطبخ في أحد المدن المصرية وتعمل بداخله شيف برفقة عدد من زملائها.

وظهرت في الصورة ابنتها برفقة زملائها في المهنة، وقد علّقت عليها قائلة: "اشتغلوا واتعبوا واتعلموا.. أمينة بنتي الوحيدة فخورة بيكي وبحبك أوي".

وكانت قد كشفت ريهام سعيد مؤخرا عن قرار محكمة جنح الجيزة في القضية المقامة ضدها بتهمة إهانة مرضى السمنة في جلسة النظر الأولى لها.

Advertisements

ونشرت عبر صفحتها الخاصة صورة كُتب فيها :"يقول عز وجل: "أبتليهم لأخفف عنهم ثم أشفي أوجاعهم..فصبراً جميلاً"، وعلّقت بالقول :"المحكمه حكمت بعدم الاختصاص واحالتها للمحكمه الاقتصاديه" وفقاً لموقع في الفن.