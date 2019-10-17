رانيا يوسف ترد على معجب طلب الزواج منها

أطلقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، وسماً عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "اسأل رانيا"، يتيح للجمهور توجيه أسئلة مباشرة لها لتجيب عليها.

وسأل أحد المتابعين رانيا حول إمكانية موافقتها على الزواج منه: "‏إذا تقدمت لك للزواج توافقي ولا ترفضي؟" وردت قائلة: "‏‎أرفض لأني لا أفكر في الزواج".

وأضافت في تغريدة ثانية عن رأيها في الرجال :"كلهم مصطفى أبو تورتة"، كما تساءل أحد متابعي رانيا يوسف عن عمرها، وأجابت قائلة : "45 سنة".

ومصطفى أبو تورتة كان محور اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وهو شاب مصري هرب ليلة خطبته، وأخذ هو وأسرته الكعكة بعدما رحل تاركا عروسه، التي فوجئت بموقفه.

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كما سألها آخر عن إمكانية مقابله والتقاط صورة معها، فأجابت رانيا "بإذن الله".

تجدر الإشارة إلى أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018.