طيران الامارات يعلن عن منصة شحن بضائع التسوق الإلكتروني

أعلنت شركة طيران دولة الإمارات عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للعملاء التسوق عبر الانترنت من تجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتوصيل بضائعهم عن طريق طيران الامارات.

وأطلقت الشركة خدمة جديدة تحت اسم " Emirates Delivers" إيمريتس ديليفرز وتتيح الخدمة تسليم بضائع للمواطنين من تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة عبر طيران الامارات والذي يسمح لهم بالشراء من المواقع التي لا توفر إمكانية الشحن الدولي. ، وجاء ذلك للاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الالكترونية.

ويتم التسجيل عبر الإنترنت، ثم يتلقى المستخدم عنوان بريدي محلي للولايات المتحدة تلقائيًا. ويتم تسجيل الطلب باستخدام ذلك العنوان البريدي المحلي للولايات المتحدة. وثم يجب تخزين الطرود الخاصة في هذا العنوان مجانًا لمدة تصل إلى 30 يومًا، وبعدها البدء بشراء البضائع من العديد من البائعين، وسيتم تخزين جميع السلع في نفس الموقع. ثم تقوم شركة طيران الإمارات بتسليم البضائع إلى الإمارات من خلال رحلاتها.

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وأكدت شركة الطيران أنها ستدير المرحلة الأخيرة من عملية تسليم البضائع، بدلاً من إدارتها من قبل شركات البريد السريع، وسيكون لديها أسطول خاص من مركبات التوصيل، أما بالنسبة للعملاء الذين يختارون التسليم الفوري فإن الشركة تستطيع تسليم الطرود من 3 الى 5 أيام بعد الشراء عبر الانترنت، وفقاً لموقع الامارات اليوم.

وكانت الشركة قد اختبرت الخدمة مع 4 آلاف عميل لضمان نجاح الخدمة الجديدة، وسيتم توسيع الخدمة في وقت لاحق للسماح بالتسليم بين مختلف البلدان دون أن تكون دولة دبي بالضرورة نقطة الأصل أو الوجهة، كما سيسمح للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة بشحن البضائع من دبي.