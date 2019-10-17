تراند اليوم : سما المصري قررت الابتعاد وأدارت مؤخرتها للجمهور! – صورة

فاجأت الراقصة الاستعراضية سما المصري متابعيها، وأعلنت قرار ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صدمها بعض الأشخاص الذين خانوا ثقتها بهم.

نشرت سما صورة ظهرت فيها تدير مؤخرتها للجمهور، وكتبت تعليقاً جاء فيه: (محتاجه أبعد شويه اراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش اي حاجه عملتها علشانهم…..لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده اذاي اختار من اجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي).

تابعت: (خساره كنت فاكراهم ملائكه طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح….تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف ايدك تديهم كف ايدك يبقوا عايزين دراعك..تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس…خساره).