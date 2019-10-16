مقتل طفل ذبحا يشعل مواقع التواصل في مصر

كشفت الشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، لغز حادثة العثور على جثة طالب 15 عامًا مذبوحًا، وملقى تحت أحد الكباري بمنطقة الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية إن المجني عليه يدعى "س. ر" طالب بالصف الأول الثانوي ويعمل سائق ”توك توك“ ليعيل أسرته، استدرجته ربة منزل بحجة توصيلها بالاتفاق مع 3 عاطلين قاموا بذبحه وسرقة ”التوك توك“ والاستيلاء على مبلغ 200 جنيه كان بحوزته.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين الأربعة وألقت القبض على ثلاثة، حيث اعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن واتفاقهما على سرقة المجني عليه.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.