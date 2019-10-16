شاهد: مذيعة السعودية تسيء للكويتيين وتصفهم بأوصاف صادمة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للإعلامية السعودية سارة دندراوي، حيث شنت هجوما حدا على الكويتيين أثناء ظهورها على قناة إخبارية.

وأبدت الإعلامية السعودية امتعاضها من هجوم عدد من الكويتيين على الحفلات التي تقيمها هيئة الترفيه في السعودية.

وقالت "سارة": "حفل الفرقة الكورية بالسعودية كسر الدنيا وحضره 40 ألفا وإلى هنا الحياة سعيدة لكن يبدو أن هذا النجاح وسعادة الحضور لم يعجب بعض الإخونجية في الكويت أو في رواية أخرى (أصحابهم في الكويت) مع أنه شأن سعودي بحت

وبدأوا حملات تجييش وتحريض مع إن الحفلات والمناسبات أمر طبيعي في بلادهم وبيتنافسوا لإقامتها .. حلال عليهم .. حرام على غيرهم؟".

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وأضافت: "بعض هؤلاء ممول من جهات معروفة .. وهؤلاء المهاجمون للسعودية تجاهلوا تماما هتاف الجماهير الأردنية لصدام حسين أثناء مباراة لفريقهم مع فريق كويتي".

انطلق موسم الرياض الترفيهي، وسط توافد أعداد غير مسبوقة لاستاد الملك فهد الدولي من اجل مشاهدة حفل فرقة "BTS" الكورية.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب"، حيث من المتوقع أن يستقطب 20 مليون زائرا.