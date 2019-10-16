تويتر قد يُحظر في دولة عربية !!

تقدمت محامية كويتة، بدعوى قضائية تعتبر الأولى من نوعها بوقف برنامج التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" في البلد، بحجة أنه "أصبح يسهم في هدم القيم داخل المجتمع، كما أن سيطرة الحكومة على الحسابات الوهمية ضعيفة".

وتأتي هذه الدعوى بعد أشهر قليلة من إثارة قضية الحسابات الوهمية مجددًا في الأوساط الحكومية والتشريعية، وسط مساعٍ لبحث خطوات مهمة في ملاحقة ومواجهة هذه الحسابات، بالتزامن مع القبض على بعض المستخدمين لحسابات وهمية ومسيئة.

ويعتبر "تويتر" من أهم البرامج المستخدمة في الكويت، وهو من الساحات النقاشية لمختلف القضايا، حيث يصل عدد مستخدميه في البلد لنحو 1.68 مليون مستخدم، وفقًا لتقارير محلية.

ووصلت قضية "الحسابات المزورة" إلى قبة البرلمان مطلع العام الجاري، بعد توجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، وبما يراعي أمن المجتمع وقيمه، ويمنع الفتن والتخريب.