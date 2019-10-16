امرأة تدخل موسوعة غينيس بعد انجابها طفلة في عمر الـ75

أعلنت مستشفى كينكر في الهند، عن أول حالة ولادة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاماً، وضعت طفلتها بعد عملية قيصرية معقدة، وكانت تعاني من مرض ولديها رئة واحدة سليمة.

وأنجبت الهندية برابها ديفي عن طريق التلقيح الصناعي لتسابق على لقب "أكبر أم في العالم"، ووضعت طفلتها في مستشفى كينكر في مدينة كوتا، وذلك في ولادة مبكرة جداً بعد 6 شهور، وسرعان ما جرى نقل طفلتها التي لم يُكشف عن اسمها، إلى العناية المركزة، حيث بلغ وزنها 595 غرامًا فقط.

ويذكر أن المواطنة برابها وزوجها البالغ من العمر 80 عامًا، قد تبنيا طفلًا مؤخرًا، إلا أنهما أراد التجربة ومحاولة إنجاب طفل من صلبهما، فلجآ إلى التلقيح الاصطناعي.

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ومن جهتها قالت الدكتورة أبيلاشا كينكر، التي أشرفت على الولادة "ظلت المرأة في المستشفى قبل 4-5 أيام من يوم الولادة، وكان حملها خطيرًا، لذا قررنا إجراء جراحة قيصرية، وكان حملها بمثابة مفاجأة بالنسبة لسنها، خاصة أنه كان قد استمر بالفعل لأكثر من 6 أشهر، وكان احتمال إنجابها ضئيلًا"، وفقاً لسبوتنيك.

وأضافت الدكتورة:" العملية كانت صعبة لأن الأم كانت مريضة ولديها رئة واحدة سليمة، بالإضافة الى سنها الكبير".