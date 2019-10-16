سبب طلاق غدير السبتي من زوجها أحمد الفردان

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد أقل من عامين على الزواج، معللة ذلك بالقول: "بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحدة".

ونشرت "السبتي" عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها من كواليس أحد البرامج، وعلقت: "القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه".

وتابعت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا و الإختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفة وواعيه للحياة"، وأغلقت التعليقات على منشورها.

وكانت غدير السبتي، قد احتفلت بزفافها على زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري حضره عدد كبير من نجوم الخليج.