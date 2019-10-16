لماذا تصدر الشيخ الشعراوي موقع تويتر ؟

تصدر وسم "الشيخ الشعراوي في القلب" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، رغم أن اليوم لا يوافق ذكرى ميلاده أو وفاته.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي وسم "الشيخ الشعراوي في القلب" لاستعراض أهم المقولات والنصائح الدينية التى كان يرددها الشيخ الجليل فى حياته، ولاقت استحسان الكثيرين من الأمة الاسلامية بشكل عام.

وتفاعل مع وسم "الشيخ الشعراوي فى القلب" الآلاف من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرددين العديد من الأدعية الدينية من بينها :"اللهم انا نسألك رحمة من عندك تهدى بها قلوبنا وتزكى بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا".

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كما تداول بعض النشطاء مقاطع فيديو للشيخ الشعراوى خلال تفسيره للقرآن الكريم، كان من بينها فيديو يتحدث فيه عن الرزق الحلال، كما أبدى آخرون إعجابهم الشديد بالوسم الجديد.

محمد متولي الشعراوي (1911 - 1998م) عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث.

عمل الشعراوي على تفسير القرآن الكريم بطرقٍ مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه الكثيرون بـ "إمام الدعاة".