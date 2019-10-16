أول تعليق من كاظم الساهر بعد خبر وفاته

علق المغني العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي على الأنباء التي تم تداوله مؤخراً عن وفاته في أحد مستشفيات لبنان، إثر تعرضه لحالة تسمم أثناء تناوله وجبة العشاء.

ورد كاظم الساهر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك ونشر فيديو أغنية (متمردة) وعلق قائلاً:" متمردٌ ايضا انا.. وحبيبتي متمردة.. متمردان مميزانِ.. وعاشقانِ بعنفوانِ.. وحياتنا متجددة"، وذلك تأكيداً على وجوده وأن الوفاة مجرد شائعة.

يذكر أن بعض صفحات ومواقع الانترنت نشرت أخبار وفاة الفنان كاظم الساهر، والسبب الصادم أن زوجته المغربية قامت بوضع السم له أناء تناوله وجبة العشاء في منزله.

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ولم يعلق الفنان العراقي كاظم الساهر، أو مكتبه الإعلامي، على هذه الأخبار التي انتشرت انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا، ما جعل كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية، وفقا لصدى البلد.

يشار الى أن في شهر أغسطس الماضي، أحيا كاظم الساهر حفله الغنائي الأول على مسرح طلال مداح بالمفتاحة ضمن ليالي موسم السودة من تنظيم شركة بنش مارك، وحقق الحفل نجاحا باهرا وتفاعل الجمهور مع القيصر وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة مثل: " أنا وليلى"، " علمني حبك"، "أحبيني بلا عقدي" .