وكالة ناسا تقرر ارسال امرأتين الى الفضاء

كشفت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، عن تنظيم رحلة خارج محطة الفضاء لحل مشكلة في وحدة التحكم في الطاقة، وتعتبر الأولى من نوعها التي تقوم بهذه المهمة امرأتان.

وقالت وكالة الطيران والفضاء ناسا، إن رحلة في الفضاء الخارجي، ستضم فريقاً كاملاً من النساء وستكون مطلع الأسبوع المقبل، موضحةً أن رائدتي الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مائير ستغادران المختبر المداري لإحلال وحدة التحكم في الطاقة.

وقرر مديرو محطة الفضاء الدولية تنفيذ عملية السير في الفضاء بفريق كامل من النساء حتى تتمكن من استبدال وحدة الطاقة المعطلة، وتم التخطيط لتنفيذ عملية السير يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.

ويعني القرار أن عمليات السير في الفضاء الأخرى التي كان من المقرر إجراؤها هذا الأسبوع لاستبدال البطاريات قد تم تأجيلها.

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من المقرر أن تعقد وكالة ناسا مؤتمر صحافي في وقت لاحق، وذلك للكشف عن تصميم لبدلتين جديدتين لرواد الفضاء للنساء للمهام المقبلة إلى القمر، ستمنح رواد الفضاء مزيدا من القدرة على الحركة وأن التكنولوجيا الجديدة التي زودت بها البدلات ستسمح لهم بالسير لمسافات طويلة في الفضاء.

وقالت ناسا إن البدلات التي يرتديها رواد الفضاء الذين يقومون بالسير في الفضاء عمرها 40 عاما وأنه أصبح من الصعب ضبطها بشكل متزايد، وفقاً لموقع القدس العربي.

يذكر أن ناسا قد حددت بشكل أساسي أول عملية سير في الفضاء لفريق نسائي أواخر شهر آذار/مارس الماضي، لكن تعين إلغاؤها بسبب عدم وجود بدلات فضائية ذات حجم مناسب.