مواطن يقتل زوجته الأولى ويدفنها في حديقة المنزل

أقدم مواطن إماراتي بارتكاب جريمة بشعة بحق زوجته الأولى وقام بطعنها عدة طعنات بالسكين الحاد، بمشاركة زوجته الثانية وقاموا بدفنها داخل المنزل لإخفاء آثار الجريمة في منطقة ميسلون في الشارقة.

وأوضحت محكمة جنايات الشارقة في الإمارات، أنها تلقت بلاغ عن تغيب امرأة آسيوية وصدور رائحة كريهة من المنزل في أبريل الماضي وبعد شكوك الشرطة تحركت الى المنزل المبلغ عنه، حيث فوجئوا بإعلان على الجدار لإيجار البيت، مما دفع قوات الشرطة للدخول وتبين وجود حفريات، وإثر تحريات مكثفة تم اكتشاف جثة المرأة مدفونة تحت الأرض وعلى جسدها طعنات بالسكين.

وقررت المحكمة، بالحكم الإعدام والقتل بالوسائل الشرعية المتاحة، بحق الزوجين الذين قتلوا زوجة المتهم الأولى بمساعدة زوجته الثانية طعناً بالسكين ودفنها في حفرة داخل حديقة المنزل في منطقة ميسلون ولاذا بالفرار خارج البلاد.

ووفقاً للشرطة، فإن شكوكًا دارت حول الزوج بشأن علاقته بالجريمة والتخلص من الجثة بالحفر داخل المنزل ودفنها، وبالتحري عنه تبين أنه متزوج من امرأتين ويسكن في بيت شعبي في منطقة ميسلون، وقد هرب من الدولة وعرض المنزل للإيجار، وفقا لإرم نيوز.

ومن جهته، أكد شقيق المجني عليها، خلال فترة محاكمة المتهمين التي كانت غيابية، أن المتهم لا يزال في بلاده، ولم يتم إحضاره للدولة، مبينًا أنهم علموا بوفاة شقيقته بعد رجوع زوجها برفقة زوجة أخرى إلى البلاد من دون المجني عليها، وبمحاولتهم التواصل معها أكثر من مرة لم تجب على الهاتف، فتواصلوا مع أقربائهم الذين يعملون في إحدى مدارس الشارقة كي يذهبوا إلى المنزل ويتأكدوا من وجودها.