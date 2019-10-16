ممثلة مصرية تنتقد بطل فيلم الجوكر

انتقدت الممثلة المصرية منى هلا فيلم الجوكر الأمريكي الشهير من بطولة الفنان خواكين فينيكس، والذي طُرح مسبقاً في صالات السينما الأمريكية ومحققاً نجاحا وشهرةً واسعة، بالمقابل لاقى انتقادات كونه يدعو للعنف ومواجهة القوانين وقتل الآخرين.

وعلقت المصرية هلا، عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام بعد نشر صورة لبطل الفيلم خواكين فينيكس وقالت:" الممثل خواكين في أحد فعاليات ال bearing witness حيث يقوم المشاركين بإمداد الحيوانات بالماء واللعب معهم قبل دخولهم للمذبح وقتلهم".

ومن المعروف أن منى هلا، هي من فئة الأشخاص النباتية وتكره قتل الحيوانات، لذا هاجمت فيلم The Joker وعبّرت عن استيائها الشديد من قتله للحيوانات بسبب مجرد لعبة، وفقاً لصدى البلد.

يذكر أن فيلم الجوكر Joker، حقق ايرادات عالية تخطت الـ 90مليون دولار أمريكي، وتصدر قائمة الأعلى ايرادات وذلك في الأسبوع الثاني لعرضه في السينما الأمريكية، حيث تدور قصته الذي يمثل قصة أصل الجوكر، في عام 1981 ويتبع آرثر فليك، الممثل الكوميدي الفاشل الذي يتحول إلى حياة من الجريمة والفوضى في مدينة غوثام.