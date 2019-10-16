تعرف على الكلبة "ريستا" التي لديها 25000 متابع على الانستقرام

تعتبر الكلبة الإيطالية "ريستا" من أشهر "الموديل" لدى الكثير من شركات أغذية الحيوانات، والأفلام الهوليودية، مقابل تقاضيها مبالغ مالية ضخمة، وانضمامها إلى رحلات استجمام حول بلدان العالم المختلفة.

بدأت شهرة "ريستا"، بعد وفاة مالكها، والذي أنشأ لها حساب عبر موقع "الانستقرام" وتجاوز عدد متابعيها (25000) متابع، كما كتب لها ميراث تبلغ قيمته نصف مليون يورو، ناهيك عن العناية الخاصة لها من قبل مراكز التجميل للعناية بمظهرها وإطلالتها وجمال شعرها وتغذيتها.

كما أن الكلبة الإيطالية تمتلك سيارتها الخاصة، يتم اصطحابها "شوفير خاص بها" في جولات ورحلات للاستمتاع بمشاهدة الطبيعة.

ويشار إلى أن الكلبة "ريستا" ترفض معاشرة الذكور، وازدادت حالتها سوءاً حينما عرضت شركة العناية الخاصة بها مجموعة من الكلاب الذكورة لتختار منهم شريك حياة لها، وفق رغبة مالكها.

ويبدو من الأمر أن "ريستا" تعيش أجمل وأسعد أيام حياتها وهي وحيدة، حيث تحسنت حالتها الصحية عندما قررت الشركة أن تبعد الكلاب الذكور عنها، حيث عادت بقوة لعالم الشهرة والمشاركة في الأعمال السينمائية التي تأسر القلوب.