شاهد: كيف أحرج بطل صراع العروش الفنان محمد هنيدي

وقع الفنان المصري محمد هنيدي في موقف محرج للغاية بسبب ظهوره في صورة صادفت تواجد أحد أبطال المسلسل الشهير صراع العروش خلال منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي كان يبدوا ضخماً جداً بجانب حجم هنيدي ما أثار التعليقات الساخرة.

وشارك "هنيدي" صورة له برفقة الممثل، جيسون موموا، والتي تبرز فارق الطول الكبير بينهما، خاصة وأن الممثل المصري معروف بقصر قامته.

وجيسون موموا أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"، كما أنه من جسّد شخصية البطل الخارق "أكوا مان" على شاشة السينما مؤخرا.

وعلّق محمد هنيدي على الصورة المحرجة له: "يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

والتقى محمد هنيدي جيسون موموا، على هامش حفل "Joy Awards"، الذي أقيم الأحد، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر البعض من قصر قامة هنيدي بينما دعمه البعض، وكتب أحد المغردين له: "الطول خيبة والقصر هيبة يااستاذ محمد".

من ناحية أخرى، أعلن محمد هنيدي عبر حسابه على موقع "تويتر" وفقاً لوكالة سبوتنيك، عن بدء عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل" في السعودية من الخميس المقبل، منوها أنه بمناسبة الافتتاح سيتم منح 5 دعوات بمرافق لخمس أشخاص، سيكون لديهم دخول حصري إلى الكواليس لمقابلة كل أبطال العمل، وذلك بعدما يقوموا بإعادة نشر لتغريدته (ريتويت).

يشار إلى أن محمد هنيدي كرم عن مشواره الفني في مهرجان الجونة السينمائي الثالث، خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.