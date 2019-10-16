هذا ما نشرته شيرين عبد الوهاب بعد قرار اعتزالها

كشفت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها الشخصية على منصة تويتر، قرار جديد وهو اعتزالها جميع منصات التواصل الاجتماعي وإغلاق حساباتها وذلك عقب الانتقادات والاشاعات التي طالتها في الفترة الأخيرة.

ونشرت شيرين مقطع فيديو يتضمن كلام ، تعلن فيه عن سبب اعتزالها قائلةً: "أنا شخص مش مغلوب على أمره قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، وأرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".

ولاقت تفاعل كبير من قبل المتابعين والجمهور، طالبوها بالتراجع عن القرار، وعلق عليها السوري جمال فياض قائلاً "واحنا اللي بنحبك ، مالناش خاطر عندك؟ أنت الغاليه وحبيبتنا"، "شيرين انتي دايما قوية خليكي قوية وسيبك من اي شخص سلبي ومريض احنا ضهرك وسندك بعد ربنا ودايما معاكي في المرة قبل الحلوة متتسرعيش في القرار وخليكي معانا".

بعد ذلك قامت بمشاركة صورة عبر تويتر فيها حديث شريف عن أبو هريرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".