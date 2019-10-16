تراند اليوم : سما المصري تبرز صدرها في الحمام ورسالتها للبنان – فيديو

علّقت الرقاصة المصرية على إندلاع الحرائق في لبنان، وعلى الكارثة الكبيرة التي واجهها الشعب اللبناني، لكنها رفضت هاشتاغ “لبنان يحترق” وقالت إن هذا الوطن لا يترق ولا يموت وتحدثت بحب عن الشعب اللبناني.

وقالت: “العنوان دا مستفز جدا….لبنان عمرها ماتحترق…لبنان في قلب كل عربي بأهلها الطيبين وبارضها الخضراء النضيفه وبهواها اللي يشفي العليل….لبنان اقرب لقلب كل مصري من اي شيئ اخر….لبنان اهل الطيبه والكرم والوش البشوش والروح الحلوه ….ربنا يحميها من اي حريق ومن اي اذي يلحق بأهلها….لو فيها حريقه بسيطه ربنا هينصرها ويحميها واحنا نروح نطفي النار بدموع عينينا…الا لبنان….لبنان ياحته من قلبي ربنا هيحميكي بحق القران والعذرا….ستظلي امنه يالبنان يانور عيني والله”

وبعد هذا المنشور، نشرت فيديو جديدًا لها أثناء تواجدها في الحمام، وأصرت على إظهار صدرها بطريقة معيبة، وقالت: “معلش بقى ياسعيد هاضطر انزل باقي الفيديوهات اللي انا كنت مصوراها من زمان.. .للستات بس