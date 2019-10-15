حقيقة وفاة الفنان كاظم الساهر بحادث سير في دولة أوروبية

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر بحادث سير في إحدى العواصم الأوروبية، دون أن تتبنى الخبر أي جهة رسمية حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، نشر نجم الغناء العراقي كاظم الساهر أغنيته "شباب العراق" التي كان قد أصدرها قبل سنوات، بعد اندلاع مظاهرات في بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد.

ونشر الساهر أغنيته عبر صفحته على تويتر، في رسالة دعم للمتظاهرين، وحظيت الأغنية بتفاعل لافت من العراقيين والعرب، حيث تم تداولها في الكثير من المناسبات العربية بشكل عام.

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وكتبت المغردة أم علي " كل واحد يحارب من موقعه، قلوبنا معكم يا شباب العراق، أنتم الأمل"، فيما طالب مغرد آخر يدعى محمد الهادي النجم العراقي الشهير بالظهور في مقابلة تلفزيونية وحث الناس على المطالبة بدولة كريمة توفر العيش الكريم للعراقيين.

وطالبت مغردة أخرى تدعى رشا علي بظهور الساهر في وسيلة إعلامية أو أي وسيلة أخرى ودعم شباب بلده، كما تمنى المغرد جهاد جاسم أن تكون هذه الأغنية محفزة للإطاحة بالسياسيين الفشلة والحكومة الفاشلة.