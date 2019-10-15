أسد يلتهم رجلا بسبب خلاف على الأجرة

قدم رجل باكستاني، عامل كهرباء لأسده، كوجبة غذائية، بعد شكوى الأخير من عدم حصوله على الأجر الذي يجب أن يحصل عليه، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الأخبار المحلية الباكستانية ألقى صاحب العمل الباكستاني عامل الكهرباء إلى الأسد الأليف الذي يمتلكه ليفترسه بعدما طالب العامل براتبه، وأخبره الأخير أن يأتي لاحقا ثم استمر في المماطلة وعدم الدفع له.

ونجا العامل بعدما أنقذه المارة من الأسد بعد أن لفت نظرهم صراخه واستغاثته، كما رفع شكوى للشرطة بعد رفض صاحب العمل دفع التكاليف الطبية للمستشفى التي يعالج بها العامل.