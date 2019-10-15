تردد قناة فلسطين الرياضية بث مباشر اون لاين - صرح مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية في مواجهة فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2020، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتأتي تشكيلة الفريق السعودي على النحو التالي: محمد العويس، محمد البريك، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سليمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد الفتاح عسيري، عبدالله الحمدان.

في المقابل، أعلن مدرب منتخب فلسطين، الجزائري نور الدين ولد علي، تشيكلته للمواجهة، وجاءت على النحو التالي: رامي حمادة، محمد راشد، ياسر حمادة، بطاط، محمد يامين، تامر صيام، صالح شحادة، عبد الفتاح.

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وتجري المباراة في ملعب فيصل الحسيني بالعاصمة القدس ، وسط حضور جماهيري يتوقع أن يكون كبيرا جدا في هذه الموقعة التاريخية التي تجري لأول مرة، وتبث على تردد قناة فلسطين الرياضية بث مباشر.

وكانت آخر مواجهة جمعت منتخب فلسطين والسعودية مباشر في استاد عمان الدولي عام2015 حينما انتهت بالتعادل، حينها قرر المنتخب السعودي عدم دخول الأراضي الفلسطينية عبر بوابة الاحتلال كون ذلك كان تطبيعا من وجهة نظر السلطات الرسمية في البلاد.

تردد القناة على نايل سات: