الكويتية مي العيدان تسخر من فنان خليجي

هاجمت ممثلة وناقدة كويتية عبر حسابها الشخصي، المغني الخليجي عيسى المرزوق بعد أن نشر مقطع فيديو قصير ظهر فيه وهو يؤدي احدى الأغنيات العربية، معتبرة بأن صوته نشاز.

وعلقت الإعلامية والناقدة الكويتية مي عيدان، عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام ، بعد نشرها لمقطع الفيديو لعيسى المرزوق قائلةً: "قلنا قبل ما أنام نسمع شوية نشاز".

مما أثار موجة من الغضب والانتقادات حيث دافع الكثيرون عن الفنان عيسى المرزوق، واعتبروا بأن صوته جميل جداً، وكانت من ضمن التعليقات " نوم الظالمين عبادة" "والله ماكو غيرك النشاز" " الله انتِ النشاز يا مي" " معليشً والله ما اتفق معاك وربي صوته مميز ويطرب"، وفقاً لموقع مجلة لها.

وحقق الفيديو أكثر من 48 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الفنان عيسى المرزوق احتفل منذ أشهر بزفافه على هديل الأنصاري شقيقة صاحبة الموضة أمل وفاطمة الأنصاري. وانتشرت على إثر ذلك فيديوهات أشعل منصات السوشيال ميديا.