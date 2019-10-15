شاهد: تصفية شخص قتل زوجته وأربعة من عائلتها

قتلت الشرطة الجزائرية، فجر الثلاثاء، شخصا قتل طليقته ووالديها وشقيقتها، بعد مقاومة دامت 72 ساعة، رفض خلالها الاستسلام، رغم محاصرة الشرطة للشقة التي كان يتحصن فيها بولاية سيدي بلعباس، 400 كلم غربي البلاد.

وأقدم الشرطي القاتل على تفجير أسطوانتي غاز، تسببت في إصابته بجروح خطيرة، ثم قام بإطلاق النار على عناصر القوات الخاصة للشرطة، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من القبض عليه.

وحولت الشرطة الجاني إلى مستشفى عبد القادر حساني، متأثرًا بإصابات بالغة، لكن سرعان ما لقي مصرعه هناك، منهيًا بذلك مشهدًا خطيرًا من مأساة أثارت غضبا واسعًا في الجزائر.