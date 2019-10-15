كيندال جينر في علاقة حب مع شاب فلسطيني

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وجود علاقة حب بين عارضة أزياء أمريكية وشاب سعودي من أصول فلسطينية، عقب رؤيتهما في مطعم بكاليفورنيا.

حيث تصدر خبر ارتباط كيندال جينر مع شاب فلسطيني عناوين المجلات العالمية، وذلك لأن صداقتهما الطويلة تحولت لقصة حب، وأصبح الجميع لديهم تساؤلات من هو حبيبها!، وكثرت بعد أن رصدت عدسات لقائهما أثناء خروجهما من مطعم في مدينة سانتا مونيكا بأمريكا.

وبدأت التحليلات وتداول الأنباء، عندما ظهر الثنائي معاً خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، حيث أنهما لم يفترقا وكانا يتصرفان كعاشقين، وقبلها قد شوهدا معاً قبل بضعة أشهر خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي، إلا أن الأمريكية كيندال جينر نفت ارتباطهما عاطفياً.

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يذكر أن كيندال جينر، هي عارضة أزياء أمريكية وسفيرة علامة تجارية لمجلة سبعة عشر من مواليد 1995، أما عن الفلسطيني فيصل خضرة من مواليد السعودية وعاش في الامارات ثم انتقل الى أمريكا، عمل كعارض أزياء والموسيقى، ويجمعهما صداقة منذ سنوات، وفقاً لصحيفة القدس .

يشار الى أن الفلسطيني فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهير في هوليوود من بنيهم المغني الأمريكي جاستن بيبر ومصممة ازياء أمريكية كورتني كارداشيان وعارضة أزياء أمريكية بيلا حديد و جيلينا نورا حديد.