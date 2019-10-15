تفاصيل انتحار الفنانة الكورية سولي

أعلن مركز شرطة سونغنام سويونغ الكورية، العثور على جثة الفنانة الكورية الشهيرة "سولي" في منزلها وكانت قد انتحرت شنقاً بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب والحالة النفسية السيئة.

وأوضحت الشرطة الكورية، أن مدير أعمالها كان يحاول الاتصال بها منذ الساعة 6 مساءً ولكن لم ترد على اتصالاته، دخل القلق الى نفسه فقام بالتوجه الى منزلها ليكتشف أنها توفت شنقاً وسارع الى الاتصال بالشرطة.

حيث أعلنت الشرطة في بيان لها بعد التحقيقات الأولية، أن الفنانة الكورية سولي انتحرت شنقاً في منزلها عند الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت كوريا في سونغنام بمقاطعة غيونجي، وذلك بعد معاناة مع الاكتئاب.

ومن جهته قال مدير أعمالها، إنه صعق وتفاجئ بخبر انتحارها، موضحاً أنها كانت تتصرف بشكل طبيعي في يومها الأخير، حيث قامت بتسجيل إعلان لماركة حقائب، وسجلت فيديو تستعرض فيه الحقيبة التي وصلتها هدية من الماركة نفسها.

كان آخر ظهور لسولي، في يوم 5 أكتوبر الماضي خلال مقابلة تلفزيونية، وقد تحدثت عن شعورها بالفراغ الكبير وأنها تمثل بأنها سعيدة، وقالت:" حياتي في الحقيقة فارغة جداً، وأشعر وكأنني أكذب على الجميع بتظاهري بالسعادة من الخارج".

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وتابعت "كنت أطلب المشورة كثيراً بخصوص هذا الأمر. فقيل لي، كل الناس لديهم جانب مظلم في حياتهم، لكنّهم يعيشون بالتظاهر وكأنهم لا يملكون ذلك الجانب. لا تشعري بالغرابة من الأمر"، وختمت حديثها أنها ما زالت مستمرة في التظاهر بالسعادة من الخارج وأنها ببساطة أصبحت تعيش حياتها متقبّلة لهذا الجانب.

وكانت سولي قد تعرضت في حياتها لحملات من التنمّر، ومن السخرية، والتعليقات الجارحة، وتحدّثت كثيراً عن انزعاجها من التعليقات التي تصلها عبر السوشيال ميديا، حتّى أنّها قبل أيام، خرجت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي وظهرت باكية، واصابتها التعليقات المتنمرة بحالة اكتئاب شديدة لم تتمكن من التغلب عليها، وفقاً لمجلة سيدتي.

يشار الى أن سولي، اسمها الحقيقي هو تشوي جين ري من مواليد 1994 وهي الابنة الوحيدة لعائلتها، بدأت مسيرتها الفنية في عام 2005 في دراما Ballad of Seo، وهي عضوة سابقة في فرقة إف إكس.



