كيف علق عساف على حرائق لبنان

تفاعل الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر حسابه الشخصي على منصة التدوينات تويتر، على حادثة اندلاع حرائق في لبنان والتي أدت لأضرار كبيرة و التهمت مساحات واسعة من الاشجار والمنازل.

وعلق محمد عساف عبر صفحته الشخصية قائلاً: "لبنان بلد الأرز الغالي على القلب.. الله يحمي ويحفظ هالبلد الحبيب وأهله من كل سوء والله يكون معكم ويصبركم".

يشار الى أن أمس الاثنين اندلعت عدة حرائق في بلدات لبنان بقضاء عكار شمالي البلاد، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة وصولاً إلى مناطق سكنية، ووفقاً للصليب الأحمر تم التعامل مع أكثر من 72 حالة صحية ومعظمها كانت تعاني من ضيق في التنفس واختناق وإغماء وحروق طفيفة.

يذكر أن الفنان محمد عساف أحيا في شهر يوليو الماضي حفلاً غنائياً لتكريم العندليب عبد الحليم حافظ وذلك ضمن مهرجان بعلبك في لبنان، حيث قدم باقة من أروع أغاني عبد الحليم منها" جانا الهوا"، "الهوى هوايا"، وأغنية "أهواك"، ولاقى تفاعل كبير جداً من قبل الجمهور.

وطرح مؤخرً أغنية بعنوان "كرمالك أنت" وهي تتر مسلسل لبناني "عروس بيروت" من بطولة الممثل ظافر العابدين، كارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وعدداً كبيراً من نجوم الشاشة اللبنانية والسورية.