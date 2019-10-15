شاهد: ظهور نادر لنجل توم كروز في لندن

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور يظهر فيها نجل الممثل الأمريكي الشهير توم كروز برفقته أثناء زيارتهما لمنصة طائرة هيلوكوبتر الخاصة به في لندن.

وظهرت الصور المتداولة، الممثل توماس كروز والملقب توم كروز برفقة ابنه كونور كروز بالتبني منذ كان عمره 3 سنوات، في لندن خلال جولة تفقدية لطائرة هيلوكوبتر وشوهد كروز الذي قاد مروحيته الخاصة، يقوم بالشرح لكونور ضوابط المروحية، وفقاً لموقع LBC.

يذكر أن توم كروز تزوج عام 1987 من الممثلة ميمي روجرز وانفصلا بعد ثلاثة سنوات من الزواج، وفي عام 1990 وأثناء تصوير فيلم Days of Thunder وقع كروز في غرام النجمة نيكول كيدمان التي كانت تشاركه البطولة في نفس الفيلم، حيث قررا الارتباط بنفس العام ودام زواجهما أكثر من عشرة أعوام وتبنى معها طفلين هما: إيزابيلا 1992 وكونور 1995.